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Салихамиджич не отправился на предсезонные сборы с «Баварией», босниец завершает сделку по де Лихту

18 Июля 2022 • 12:42 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не полетел с остальной командой на предсезонные сборы в Вашингтон. По информации от Bild, босниец в данный момент работает над завершением сделки по трансферу Маттайса де Лихта.

Напомним, что нидерландский защитник должен обойтись мюнхенскому клубу в районе 80 миллионов евро. Де Лихт станет самым дорогим футболистом в истории «Баварии» наряду с Люкой Эрнандесом, который обошёлся немцам в ту же сумму, когда переходил из мадридского «Атлетико».

«Ювентус» уже рассматривает альтернативные варианты на замену де Лихту. Одним из таковых является Глейсон Бремер из «Торино», но бразилец близок к переходу в «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Хасан Салихамиджич Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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Сегодня, 18 Июля
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