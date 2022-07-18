Салихамиджич не отправился на предсезонные сборы с «Баварией», босниец завершает сделку по де Лихту

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не полетел с остальной командой на предсезонные сборы в Вашингтон. По информации от Bild, босниец в данный момент работает над завершением сделки по трансферу Маттайса де Лихта.

Напомним, что нидерландский защитник должен обойтись мюнхенскому клубу в районе 80 миллионов евро. Де Лихт станет самым дорогим футболистом в истории «Баварии» наряду с Люкой Эрнандесом, который обошёлся немцам в ту же сумму, когда переходил из мадридского «Атлетико».

«Ювентус» уже рассматривает альтернативные варианты на замену де Лихту. Одним из таковых является Глейсон Бремер из «Торино», но бразилец близок к переходу в «Интер».