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Ройс - об Алле: «Он кошмар для центральных защитников»

18 Июля 2022 • 11:44 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился своим мнением по поводу новичка команды нападающего Себастьяна Алле.

«Он великолепный нападающий. Когда мы играли во Франкфурте, он всегда был кошмаром для наших центральных защитников. Он физически крупный, у него хорошая техника, и ему очень комфортно в штрафной площади», - рассказал Ройс официальному сайту «Боруссии».

Алле перешел в дортмундский клуб этим летом из «Аякса» за 35 миллионов евро. До этого, с 2017 по 2019 года, он выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 31 игру, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Себастьян Алле
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