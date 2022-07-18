Зоммер переходит из «Боруссии» во французский клуб

Опытный швейцарский вратарь Ян Зоммер близок к уходу из менхенгладбахской «Боруссии». По сообщениям Lequipe, 33-летнего голкипера ждут во французском чемпионате.

Новым местом работы Зоммера станет «Ницца». Стороны уже провели переговоры и договорились о сделке. Рулевой французского клуба Люсьен Фавр был главным инициатором приглашения вратаря. Детали потенциального трансфера пока не разглашаются.

В прошлом сезоне швейцарский голкипер принял участие в 35 поединках во всех турнирах, в семи из которых отстоял на ноль. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.