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Зоммер переходит из «Боруссии» во французский клуб

18 Июля 2022 • 11:11 Комментировать

Опытный швейцарский вратарь Ян Зоммер близок к уходу из менхенгладбахской «Боруссии». По сообщениям Lequipe, 33-летнего голкипера ждут во французском чемпионате.

Новым местом работы Зоммера станет «Ницца». Стороны уже провели переговоры и договорились о сделке. Рулевой французского клуба Люсьен Фавр был главным инициатором приглашения вратаря. Детали потенциального трансфера пока не разглашаются.

В прошлом сезоне швейцарский голкипер принял участие в 35 поединках во всех турнирах, в семи из которых отстоял на ноль. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Боруссия Мёнхенгладбах Ян Зоммер Трансферы футбола - лето 2022
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