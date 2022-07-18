«Бавария» согласовала трансфер звёздного новичка за 80 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» договорилась с туринским «Ювентусом» о трансфере голландского защитника Маттайса де Лихта. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно данным издания, немецкий гранд выплатит за переход центрального защитника 80 миллионов евро. С самим футболистом будет подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.

Маттайс присоединился к «старой синьоре» в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». Его контракт с итальянским грандом истекает через два года.

В минувшем сезоне защитник провел 42 встречи, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.