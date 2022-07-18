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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» согласовала трансфер звёздного новичка за 80 миллионов евро

18 Июля 2022 • 06:49 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» договорилась с туринским «Ювентусом» о трансфере голландского защитника Маттайса де Лихта. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно данным издания, немецкий гранд выплатит за переход центрального защитника 80 миллионов евро. С самим футболистом будет подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.

Маттайс присоединился к «старой синьоре» в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». Его контракт с итальянским грандом истекает через два года.

В минувшем сезоне защитник провел 42 встречи, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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