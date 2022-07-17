​Сане не планирует переходить в «Реал»

На днях в прессе появилась информация о возможном переходе Лероя Сане из «Баварии» в «Реал». Новость вызвала резонанс в футбольной Германии, но, судя по всему, ни о каком трансфере речь не идёт. По данным журналиста Bild Тоби Альтшаффла, слухи о Сане в «Реале» являются «сумасшедшими». 26-летний вингер не планирует уходить из «Баварии» и намерен добиться успеха с мюнхенцами в новом сезоне.

Лерой Сане выступает за «Баварию» с сезона 2020/2021. За это время вингер провёл во всех турнирах 89 матчей. На его счету 24 гола и 27 результативных передач на партнёров.

Специалисты из transfermarkt оценивают Лероя Сане в 60 миллионов евро.