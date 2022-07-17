«Бавария» и «Барселона» накануне объявили о достижении договорённости по трансферу Роберта Левандовски. В ближайшие дни 33-летний польский нападающий подпишет контракт с каталонским клубом.

На страницах El Pais была опубликована информация о стоимости трансфера Роберта Левандовски. Если учитывать бонусы, то речь идёт о 60 миллионах евро.

Роберт Левандовски защищал цвета «Баварии» на протяжении восьми сезонов. За это время поляк провёл 375 официальных игр и записал на свой счёт 344 результативных удара.

Добавим, что новый сезон в испанской Примере стартует в средине августа.