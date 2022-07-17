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Нагельсманн отреагировал на уход Левандовски в «Барселону»

17 Июля 2022 • 10:35 Комментировать

Польский нападающий Роберт Левандовски после восьми лет в мюнхенской «Баварии» сменит клубную прописку. Об уходе форварда высказался главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

«Левандовски провел восемь прекрасных лет в Мюнхене. Заменить Роберта – огромная проблема. Однако в данный момент меня не беспокоит этот вопрос. У нас хорошая атака, поэтому я могу выбирать из имеющихся игроков», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

33-летний бомбардир в ближайшее время пройдет медосмотр в каталонской «Барселоне» и подпишет трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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