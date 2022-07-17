Левандовски трогательно попрощался с «Баварией»

Польский центрфорвард Роберт Левандовски, который переходит в каталонскую «Барселону», попрощался с мюнхенской «Баварией». Он защищал цвета немецкого коллектива с 2014 года.

«Хочу выразить слова благодарности всем своим товарищам по «Баварии», сотрудникам и руководству клуба. Спасибо вам всем! Очень горжусь тем, чего мы вместе достигли. Также большое спасибо болельщикам команды, именно вы делаете клуб таким, каким он есть сейчас. Мы – футболисты – проводим здесь лишь мгновение. Это были восемь прекрасных лет, которые навсегда останутся в моем сердце», - гласит сообщение поляка в соцсети.

Ранее стало известно, что Роберт подпишет с «Барселоной» контракт по схеме 3+1.