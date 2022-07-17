Нападающий «Баварии» выбрал «Рейнджерс»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Малик Тильман решил продолжить карьеру в шотландском «Рейнджерс». Сообщение об этом появилось на сайтах обоих клубов. Речь идет об арендном соглашении сроком на один сезон. После истечения контракта у шотландского клуба будет возможность в приоритетном порядке выкупить футболиста.

Впрочем, сперва 20-летнему футболисту надо будет показать себя достойным образом. В основном составе «Баварии» он сыграл лишь семь матчей, однако сумел забить в них один гол. Любопытно, что поиграв за юношеские и молодежные сборные Германии по футболу, в итоге Тильман выбрал выступления за сборную США, в составе которой провел уже два матча.