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Левандовски отреагировал на свой переход в «Барселону»

17 Июля 2022 • 00:29 Комментировать

Польский нападающий Роберт Левандовски перешел в «Барселону». Новость об этом накануне сообщила пресс-служба каталонцев, заявив о достижении договоренности по трансферу игрока.

Форвард сборной Польши успел отреагировать на свой переход, дав краткий комментарий испанскому журналистку, спросившему о его состоянии.

 «Да, я счастлив», - отметил нападающий.

В ближайшее время Роберт вместе с новой командой отправится в выездное турне по США, проведет медобследование и подпишет с «сине-гранатовыми» контракт.

Трансферный переход обойдется «блаугране» в 45 + 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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