​Кан не считает, что «Баварию» после ухода Левандовски ждёт спад

Роберт Левандовски переходит из «Баварии» в «Барселону». Клубы уже объявили о достижении договорённости по трансферу 33-летнего нападающего. Поляку осталось пройти медицинское обследование и заключить трудовое соглашение с каталонцами.

Оливер Кан, возглавляющий правление «Баварии», не считает, что уход главного бомбардира приведёт к спаду команды.

«Великие футболисты уходили из «Баварии» в прошлом, но после этого команда не разваливалась. Наоборот, часто мы добивались ещё больших успехов», - высказался Кан, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Баварии».