​Салихамиджич: «После турне с «Барселоной» Левандовски приедет, и мы выпьем кофе»

В субботу «Бавария» официально объявила о достижении устной договорённости с «Барселоной» по трансферу Роберта Левандовски. В ближайшее время стороны закроют сделку, и польский нападающий станет игроком каталонского клуба.

Комментарий по поводу грядущего трансфера Роберта Левандовски дал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Мы долго общались с коллегами из «Барселоны», уточняли детали. Сегодня утром Левандовски попрощался. Он отправится с «Барселоной» в турне в США, а после этого вернётся, и мы выпьем кофе. Желаем ему всяческих успехов в новом клубе», - цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».