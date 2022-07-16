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​Салихамиджич: «После турне с «Барселоной» Левандовски приедет, и мы выпьем кофе»

16 Июля 2022 • 18:41 Комментировать

В субботу «Бавария» официально объявила о достижении устной договорённости с «Барселоной» по трансферу Роберта Левандовски. В ближайшее время стороны закроют сделку, и польский нападающий станет игроком каталонского клуба.

Комментарий по поводу грядущего трансфера Роберта Левандовски дал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Мы долго общались с коллегами из «Барселоны», уточняли детали. Сегодня утром Левандовски попрощался. Он отправится с «Барселоной» в турне в США, а после этого вернётся, и мы выпьем кофе. Желаем ему всяческих успехов в новом клубе», - цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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