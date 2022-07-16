​«Бавария» объявила о скором переходе Левандовски в «Барселону»

«Бавария» опубликовала на своём официальном сайте новость о скором переходе Роберта Левандовски в «Барселону». В сообщении мюнхенского клуба говорится об устной договорённости с каталонским клубом о трансфере поляка, то есть юридически сделка ещё не оформлена.

Вероятно, в ближайшие дни трансфер Роберта Левандовски будет закрыт окончательно. После этого о подписании контракта с 33-летним польским нападающим объявит «Барселона».

Напомним, что Роберт Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. За восемь сезонов поляк провёл за мюнхенцев во всех турнирах 375 матчей, в которых забил 344 гола и отдал 72 результативных паса.