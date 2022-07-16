​Кан: «Говорил с де Лихтом – он хочет в «Баварию»

Оливер Кан, возглавляющий правление «Баварии», высказался о защитнике «Ювентуса» Маттайсе де Лихте, которого слухи связывают с мюнхенцами.

«Я говорил с де Лихтом. Футболист хочет перейти в «Баварию». Будем вести дальнейшие переговоры, а там посмотрим, что получится», - слова Кана приводит One Football.

Маттайс де Лихт выступает за «Ювентус» с лета 2019 года после перехода из «Аякса». За это время голландский защитник провёл 117 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Маттайса де Лихта в 70 миллионов евро.