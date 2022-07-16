Стало известно, сколько Левандовски будет получать в «Барселоне»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

По информации FC Barcelona Noticias, Левандовски будет получать 30 миллионов евро до вычета налогов. После вычета зарплата игрока станет 14,4 млн.

Ранее в «Баварии» подтвердили, что клуб устно договорился с «Барселоной» о переходе 33-летнего форварда в стан «сине-гранатовых». По данным СМИ, сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Труговой договор футболист подпишет на три года, но у каталонской команды будет право разорвать контракт с Левандовски после второго сезона.

Напомним, Левандовски заявил о желании покинуть «Баварию» после окончания минувшего сезона Бундеслиги.