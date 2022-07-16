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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри: Хочется снова почувствовать вкус победы в Лиге чемпионов

16 Июля 2022 • 17:24 Комментировать

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал продление своего трудового договора с мюнхенским клубом.

Гнабри сказал официальному сайту клуба, что много думал о том, каким он видит свое будущее в ближайшие несколько лет. В итоге пришел к выводу, что хочется остаться в «Баварии». Снова хочется выиграть все турниры и, прежде всего, одержать победу в Лиге чемпионов. Жажда трофеев никуда не пропала.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист продлил контракт с «Баварией» до 2026 года. Согласно информации портала transfermarkt стоимость Сержа Гнабри составляет 65 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лига Чемпионов Серж Гнабри
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