Гнабри: Хочется снова почувствовать вкус победы в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал продление своего трудового договора с мюнхенским клубом.

Гнабри сказал официальному сайту клуба, что много думал о том, каким он видит свое будущее в ближайшие несколько лет. В итоге пришел к выводу, что хочется остаться в «Баварии». Снова хочется выиграть все турниры и, прежде всего, одержать победу в Лиге чемпионов. Жажда трофеев никуда не пропала.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист продлил контракт с «Баварией» до 2026 года. Согласно информации портала transfermarkt стоимость Сержа Гнабри составляет 65 миллионов евро.