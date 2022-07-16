Агент Левандовски поблагодарил «Баварию» - форвард переходит в «Барселону»

В скором времени Роберт Левандовски примерит на себе футболку «Барселоны», как он и хотел. Комментарий по поводу трансфера польского форварда из «Баварии» дал его агент Пини Захави.

«Роберт заслужил новую главу в карьере. Я хочу поблагодарить «Баварию». В пятницу мы общались с Хасаном Салихамиджичем и Матеу Алемани до полуночи, чтобы найти лучшее решение для всех сторон. Все вышли победителями из этой ситуации», - высказался Захави для немецкого Sky.

Роберт Левандовски покидает «Баварию» за год до истечения срока его контракта. Поляк защищал цвета мюнхенского клуба с сезона 2014/2015.