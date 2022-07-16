«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Сержем Гнабри. 27-летний вингер расписался в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2025/2026.

Серж Гнабри является игроком «Баварии» с лета 2017 года, правда, сезон 2017/2018 он провёл в аренде в «Хоффенхайме». За мюнхенский клуб Гнабри провёл 171 официальный матч в разных турнирах. На счету вингера 64 гола и 40 результативных передач на партнёров.

Первый матч нового сезона «Бавария» проведёт 30 июля. В этот день команда Юлиана Нагельсманна сразится с «РБ Лейпцигом» за суперкубок Германии.