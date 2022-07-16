​Президент «Баварии» прокомментировал переход Левандовски в «Барселону»

Роберт Левандовски в ближайшие дни станет футболистом «Барселоны». Информация нашла подтверждение ранее, а теперь её подтвердил и Герберт Хайнер, занимающий должность президента «Баварии».

«У нас есть устная договорённость с «Барселоной». Это хорошо для обоих клубов, потому что теперь мы имеем ясность. Роберт – очень достойный футболист, с ним мы выиграли всё. Мы невероятно ему благодарны», - слова Хайнера приводит пресс-служба мюнхенского клуба.

За «Баварию» Роберт Левандовски выступал на протяжении восьми сезонов. В 375 матчах польский нападающий забил 344 гола.