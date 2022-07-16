​Левандовски об уходе из «Баварии»: «Эти 8 лет были особенными»

Роберт Левандовски вот-вот станет игроком «Барселоны». В субботу польский нападающий провёл последнюю тренировку с «Баварией», после чего обнял каждого футболиста мюнхенской команды. Соответствующее видео в социальных сетях показал журналист Sky Торбен Хоффманн.

«Сегодня я попрощался с ребятами. Эти 8 лет были особенными, и я их не забуду. Я прекрасно провёл время в Мюнхене. Скоро я улетаю, но после сборов вернусь, чтобы организовать прощание с командой», - сказал Левандовски.

Напомним, что Роберт Левандовски играл за «Баварию» с лета 2014 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».