Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски об уходе из «Баварии»: «Эти 8 лет были особенными»

16 Июля 2022 • 14:56 Комментировать

Роберт Левандовски вот-вот станет игроком «Барселоны». В субботу польский нападающий провёл последнюю тренировку с «Баварией», после чего обнял каждого футболиста мюнхенской команды. Соответствующее видео в социальных сетях показал журналист Sky Торбен Хоффманн.

«Сегодня я попрощался с ребятами. Эти 8 лет были особенными, и я их не забуду. Я прекрасно провёл время в Мюнхене. Скоро я улетаю, но после сборов вернусь, чтобы организовать прощание с командой», - сказал Левандовски.

Напомним, что Роберт Левандовски играл за «Баварию» с лета 2014 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
15:20 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о возможном приобритении Роналду 1
14:56 · Германия. Бундеслига
​Левандовски об уходе из «Баварии»: «Эти 8 лет были особенными»
14:54 · Германия. Бундеслига
Кан пояснил, почему «Бавария» решила отпустить Левандовски 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Повторю снова: Роналду не является нашей целью» 1
13:05 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» объявил о трансфере игрока сборной Швеции официально
11:54 · Россия. Премьер-лига
Азмун: «Больше не вижу себя в российском футболе» 3
11:44 · Германия. Бундеслига
Левандовски попрощался с партнёрами по «Баварии», игрок подпишет контракт с «Барселоной» в течение 24 часов
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в Сане
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит новое предложение по де Лихту
09:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжает бороться за Лаймера
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться защитником из Бундеслиги
00:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» объявит о подписании Левандовски в течение трёх дней
00:05 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Баварии»
15 Июля
23:54 · Германия. Бундеслига
Гнабри принял грандиозный контракт «Баварии» и готов заменить Левандовски на острие атаки
23:41 · Германия. Бундеслига
Бонек: «Переход Левандовски в «Барселону» – на 100% решённый вопрос, но удачная ли это сделка?»
Все новости
Рекомендуем