Немецкий «Вольфсбург» пополнил свои ряды полузащитником Маттиасом Сванбергом из итальянской «Болоньи». По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист сборной Швеции стоил «волкам» 9 миллионов евро.

Сванберг ранее входил в сферу интересов некоторых европейских топ-клубов, но в конечном итоге борьбу за футболиста выиграл «Вольфсбург». Сам Маттиас отыграл за «Болонью» 4 сезона и зарекомендовал себя как одного из самых перспективных полузащитников своей страны.

23-летний Сванберг в прошлом сезоне отыграл 36 матчей в итальянской Серии А, где отметился тремя голами и тремя ассистами.