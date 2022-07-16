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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» объявил о трансфере игрока сборной Швеции официально

16 Июля 2022 • 13:05 Комментировать

Немецкий «Вольфсбург» пополнил свои ряды полузащитником Маттиасом Сванбергом из итальянской «Болоньи». По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист сборной Швеции стоил «волкам» 9 миллионов евро.

Сванберг ранее входил в сферу интересов некоторых европейских топ-клубов, но в конечном итоге борьбу за футболиста выиграл «Вольфсбург». Сам Маттиас отыграл за «Болонью» 4 сезона и зарекомендовал себя как одного из самых перспективных полузащитников своей страны.

23-летний Сванберг в прошлом сезоне отыграл 36 матчей в итальянской Серии А, где отметился тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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