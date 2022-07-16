Левандовски попрощался с партнёрами по «Баварии», игрок подпишет контракт с «Барселоной» в течение 24 часов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попрощался со своими одноклубниками в преддверии перехода в каталонскую «Барселону». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что поляк подпишет контракт с «сине-гранатовыми» в течение ближайших 24 часов.

Напомним, что Левандовски обойдётся «Барселоне» в районе 50-60 миллионов евро. Ранее «Бавария» согласовала с «сине-гранатовыми» сделку по трансферу одного из лучших нападающих в своей истории.

Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» ещё с февраля. Игрок не рассматривал другие варианты, кроме как переезд в Каталонию.