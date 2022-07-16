«Бавария» продолжает бороться за Лаймера

Мюнхенская «Бавария» продолжает бороться за полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера, которого очень сильно хочет видеть в своей команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, ранее возглавлявший «быков». Об этой информации в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Бавария» пока не готова платить за Лаймера требуемые 30 миллионов евро, но «РБ Лейпциг» точно также не намерен продавать своего полузащитника за меньшую сумму.

Сам Лаймер был бы не против воссоединиться со своим бывшим тренером Юлианом Нагельсманном в «Баварии», но ситуация пока выглядит довольно сложной. Тем не менее, мюнхенцы в ближайшие дни могут вернуться с новым предложением.