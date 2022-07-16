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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» продолжает бороться за Лаймера

16 Июля 2022 • 09:51 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» продолжает бороться за полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера, которого очень сильно хочет видеть в своей команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, ранее возглавлявший «быков». Об этой информации в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Бавария» пока не готова платить за Лаймера требуемые 30 миллионов евро, но «РБ Лейпциг» точно также не намерен продавать своего полузащитника за меньшую сумму.

Сам Лаймер был бы не против воссоединиться со своим бывшим тренером Юлианом Нагельсманном в «Баварии», но ситуация пока выглядит довольно сложной. Тем не менее, мюнхенцы в ближайшие дни могут вернуться с новым предложением.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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