​Лапорта рассказал о ситуации с переговорами по Левандовски

В пятницу появилась информация о том, что в переговорах между «Баварией» и «Барселоной» по трансферу Роберта Левандовски произошёл прорыв. Сообщалось, что клубы в принципе договорились, и теперь нужно просто зафиксировать это в соответствующих документах. Впрочем, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не так оптимистичен.

«Из уважения к «Баварии» мы не можем детально обсуждать игроков, которые находятся у них на контрактах. Их ответ на наше предложение пока не пришёл», - слова Лапорты приводит испанский Sport.

«Мы постараемся выполнить требования Хави. Работаем над созданием конкурентоспособной команды», - добавил президент «Барселоны».