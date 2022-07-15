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Левандовски не перейдёт в «ПСЖ»

15 Июля 2022 • 15:54 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски этим летом не перейдёт в «ПСЖ». По информации от Le Parisien, французский клуб больше не заинтересован в услугах польского форварда.

Дело в том, что команда уже почти подписала другого нападающего – перспективного Уго Экитике из «Реймса». Теперь у главного тренера Кристофа Галтье нет никакой необходимости попдисывать ещё и Левандовски, учитывая, что на позиции форварда выступает Килиан Мбаппе.

Таким образом на Левандовски осталось два претендента – каталонская «Барселона» и лондонский «Челси». Сам игрок хочет перейти в команду Хави Эрнандеса, но в случае срыва трансфера готов рассмотреть альтернативные варианты.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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