В переговорах между «Баварией» и «Барселоной» произошёл серьёзный прорыв. Согласно данным польского портала Meczyki, мюнхенцы и каталонцы уже договорились – осталось подкрепить эти договорённости документами и подписями. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие часы.

Роберт Левандовски должен подписать с «Барселоной» контракт, рассчитанный на три ближайших сезона.

Напомним, что ранее Роберт Левандовски открыто заявил о своём желании перебраться на «Камп Ноу».

Добавим, что цвета «Баварии» Роберт Левандовски защищает с сезона 2014/2015. За это время он забил 344 гола в 375 матчах.