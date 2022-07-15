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​Левандовски продолжает опаздывать на тренировки «Баварии» слухи

15 Июля 2022 • 15:22 Комментировать

Роберт Левандовски хочет перебраться в «Барселону», но при этом он продолжает исполнять действующий контракт с «Баварией». Поляк прибыл в расположение клуба и участвует в предсезонной подготовке. При этом Левандовски уже третий день подряд приезжает на тренировку с небольшим опозданием, о чём снова рассказывает Sport Bild.

Фанаты предполагают, что Роберт Левандовски своими опозданиями подчёркивает желание сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующее трудовое соглашение связывает Роберта Левандовски с «Баварией» до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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