Роберт Левандовски хочет перебраться в «Барселону», но при этом он продолжает исполнять действующий контракт с «Баварией». Поляк прибыл в расположение клуба и участвует в предсезонной подготовке. При этом Левандовски уже третий день подряд приезжает на тренировку с небольшим опозданием, о чём снова рассказывает Sport Bild.

Фанаты предполагают, что Роберт Левандовски своими опозданиями подчёркивает желание сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующее трудовое соглашение связывает Роберта Левандовски с «Баварией» до конца сезона 2022/2023.