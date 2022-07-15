Гнабри подписал новый контракт с «Баварией»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри подписал новый долгосрочный контракт с мюнхенским клубом. Теперь немец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в команде Юлиана Нагельсманна, о чём сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн.

Таким образом Гнабри не окажется в «Челси», который был готов воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом игрока и привезти его на «Стэмфорд Бридж» за 40 миллионов евро.

Напомним, что Гнабри перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера», после чего отыграл год на правах аренды за «Хоффенхайм», где как раз в тот момент работал его нынешний тренер Юлиан Нагельсманн.