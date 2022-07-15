Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта»

15 Июля 2022 • 12:06 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». Напомним, «старая синьора» требует за нидерландца в районе 80-90 миллионов евро.

«Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта. Мы уже дважды проводили переговоры. Теперь нам нужно запастись терпением и ждать того, что произойдёт. В принципе, я оптимистичный человек. Мы стараемся сделать всё самое лучшее для «Баварии», – цитирует де Лихта журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что де Лихтом также интересовался «Челси», но приоритет для защитника – переход в «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Хасан Салихамиджич Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
14:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель оценил шансы «Челси» подписать Левандовски
14:01 · Германия. Бундеслига
Гнабри подписал новый контракт с «Баварией»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказывается вести переговоры с «Челси» и «ПСЖ», но скоро всё может поменяться
12:06 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов — про Эджуке: «За свои слова нужно отвечать»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба спорят за подписание Роналду 1
10:50 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Левандовски – настоящий профессионал»
10:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на Беллингема
09:54 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может продлить контракт с де Лихтом, если европейский гранд не заплатит 80-90 миллионов евро
09:46 · Германия. Бундеслига
Левандовски зол на руководство «Баварии» после очередного отказа продавать его в «Барселону»
09:32 · Англия. Премьер-лига
В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
14 Июля
23:25 · Германия. Бундеслига
Нкунку продлил контракт с «РБ Лейпцигом»
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» планирует сделать последнюю попытку подписать Муссу Диаби
20:23 · Германия. Бундеслига
Хави хочет заполучить Левандовски любой ценой
20:14 · Германия. Бундеслига
Несчастный случай в Германии - поклонник «Шальке» умер в расположении команды
Все новости
Рекомендуем