Салихамиджич: «Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». Напомним, «старая синьора» требует за нидерландца в районе 80-90 миллионов евро.

«Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта. Мы уже дважды проводили переговоры. Теперь нам нужно запастись терпением и ждать того, что произойдёт. В принципе, я оптимистичный человек. Мы стараемся сделать всё самое лучшее для «Баварии», – цитирует де Лихта журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что де Лихтом также интересовался «Челси», но приоритет для защитника – переход в «Баварию».