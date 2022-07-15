Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Левандовски – настоящий профессионал»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич похвалил нападающего команды Роберта Левандовски за профессионализм, который поляк демонстрирует несмотря на задержку своего перехода в каталонскую «Барселону».

«Знал ли я, что Левандовски не станет устраивать бунт? Конечно, я никогда в нём не сомневался. Роберт – настоящий профессионал, я отлично его знаю. Он никогда не будет отбывать номер на тренировках», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что «Бавария» требует за Левандовски около 50 миллионов евро. «Барселона» с оптимизмом расценивает возможность заключения сделки.