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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Левандовски – настоящий профессионал»

15 Июля 2022 • 10:50 Комментировать

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич похвалил нападающего команды Роберта Левандовски за профессионализм, который поляк демонстрирует несмотря на задержку своего перехода в каталонскую «Барселону».

«Знал ли я, что Левандовски не станет устраивать бунт? Конечно, я никогда в нём не сомневался. Роберт – настоящий профессионал, я отлично его знаю. Он никогда не будет отбывать номер на тренировках», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что «Бавария» требует за Левандовски около 50 миллионов евро. «Барселона» с оптимизмом расценивает возможность заключения сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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