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«Ювентус» может продлить контракт с де Лихтом, если европейский гранд не заплатит 80-90 миллионов евро

15 Июля 2022 • 09:54 Комментировать

Туринский «Ювентус» может оставить своего защитника Маттайса де Лихта на следующий сезон. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, если мюнхенская «Бавария» откажется платить требуемые 80-90 миллионов евро, «старая синьора» не продаст игрока и постарается продлить с ним контракт.

Дело в том, что нынешнее соглашение де Лихта с «Ювентусом» рассчитано до лета 2024 года. Если «Ювентус» не продаст его сейчас, то через год будет вынужден расстаться с ним по значительной скидке.

Чтобы избежать подобной ситуации, «старая синьора» хочет продлить контракт футболиста ещё на один год и включить туда сумму отступных, которая будет ниже ныне запрашиваемых 80-90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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