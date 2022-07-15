Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски зол на руководство «Баварии» после очередного отказа продавать его в «Барселону»

15 Июля 2022 • 09:46 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски зол на руководство своего клуба из-за того, что оно отклонило последнее предложение каталонской «Барселоны», которое составило 40 миллионов евро. Об этом в социальных сетях информирует журналист Кристиан Фальк.

Левандовски при этом уверен, что 40 миллионов евро – более чем адекватная цена за его трансфер, учитывая истекающий через год контракт. Но несмотря на всё это, поляк продолжает усердно тренироваться на базе «Баварии».

Напомним, что «Барселона» ранее подписала Рафинью Диаса из «Лидса», заплатив за трансфер свыше 70 миллионов евро. Клуб надеется, что ему удастся закрыть сделку и по Левандовски

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
10:50 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Левандовски – настоящий профессионал»
10:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на Беллингема
09:54 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может продлить контракт с де Лихтом, если европейский гранд не заплатит 80-90 миллионов евро
09:46 · Германия. Бундеслига
Левандовски зол на руководство «Баварии» после очередного отказа продавать его в «Барселону»
09:32 · Англия. Премьер-лига
В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
14 Июля
23:25 · Германия. Бундеслига
Нкунку продлил контракт с «РБ Лейпцигом»
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» планирует сделать последнюю попытку подписать Муссу Диаби
20:23 · Германия. Бундеслига
Хави хочет заполучить Левандовски любой ценой
20:14 · Германия. Бундеслига
Несчастный случай в Германии - поклонник «Шальке» умер в расположении команды
17:50 · Англия. Премьер-лига
Три ТОП-клуба отказались от идеи пригласить Роналду 3
16:24 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать звёздного вингера 1 слухи
16:16 · Германия. Бундеслига
Левандовски нашёл свой способ выражать протест в «Баварии» 1
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предпочитает продать Левандовски в «ПСЖ» или «Челси», а не в «Барселону» 1
14:17 · Англия. Премьер-лига
Гнабри выбрал предпочтительный вариант для продолжения карьеры 1
13:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Уход Крала - не потеря для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем