Левандовски зол на руководство «Баварии» после очередного отказа продавать его в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски зол на руководство своего клуба из-за того, что оно отклонило последнее предложение каталонской «Барселоны», которое составило 40 миллионов евро. Об этом в социальных сетях информирует журналист Кристиан Фальк.

Левандовски при этом уверен, что 40 миллионов евро – более чем адекватная цена за его трансфер, учитывая истекающий через год контракт. Но несмотря на всё это, поляк продолжает усердно тренироваться на базе «Баварии».

Напомним, что «Барселона» ранее подписала Рафинью Диаса из «Лидса», заплатив за трансфер свыше 70 миллионов евро. Клуб надеется, что ему удастся закрыть сделку и по Левандовски