Нкунку продлил контракт с «РБ Лейпцигом»

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

«Для меня продление контракта было само собой разумеющимся. Это то, что я планировал сделать. Я чувствую себя как дома в этом городе и в этом клубе. У меня здесь есть незаконченные дела», — сказал Нкунку журналистам на предсезонных сборах «РБ Лейпцига» в австрийском Эннштале.

Немецкий клуб в прошедшем сезоне финишировал четвертым в Бундеслиге и обеспечил себе место в Лиге чемпионов, а также вышел в полуфинал Лиги Европы и выиграл кубок Германии.

«Я бы не смог так хорошо играть без своей команды. Ребята мне очень помогли», — сказал Нкунку.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 34 матча, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.