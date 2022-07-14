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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» может подписать звёздного вингера слухи

14 Июля 2022 • 16:24 Комментировать

После ухода Луки Йовича атакующая линия «Реала» может пополниться новым исполнителем. Потенциальным вариантом для испанского гранда является звёздный вингер Лерой Сане. По данным Defensa Central, агент 26-летнего футболиста связался со «сливочными» и предложил им услуги своего клиента.

С лета 2020 года Лерой Сане выступает за «Баварию». С тех пор вингер провёл 89 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 27 голевых передач. Ранее Сане играл за «Манчестер Сити» и «Шальке 04».

Эксперты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Лероя Сане в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лерой Сане Трансферы футбола - лето 2022
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