После ухода Луки Йовича атакующая линия «Реала» может пополниться новым исполнителем. Потенциальным вариантом для испанского гранда является звёздный вингер Лерой Сане. По данным Defensa Central, агент 26-летнего футболиста связался со «сливочными» и предложил им услуги своего клиента.

С лета 2020 года Лерой Сане выступает за «Баварию». С тех пор вингер провёл 89 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 27 голевых передач. Ранее Сане играл за «Манчестер Сити» и «Шальке 04».

Эксперты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Лероя Сане в 60 миллионов евро.