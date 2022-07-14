Эмре Джан покинет дортмундскую «Боруссию» из-за проблем в раздевалке

Дортмундская «Боруссия» ищет новый клуб для полузащитника Эмре Джана.

Новый главный тренер клуба Эдин Терзич все больше разочаровывается в игроке немецкой сборной, сообщает BILD. «Боруссия» согласна как можно скорее избавиться от футболиста, поскольку выступления бывшего игрока «Ливерпуля» редко оправдывали ожидания руководство клуба.

Кроме того, как сообщается, Джан несдержанно ведет себя в раздевалке, постоянно «читая лекции другим игрокам и раздражая их», говорится в сообщении.

Контракт Джана с дортмундским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 игры, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.