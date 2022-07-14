Маттеус раскритиковал поведение «Баварии» в отношении Левандовски

Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус подверг критики действия мюнхенского клуба в отношении нападающего Роберта Левандовски.

«Бавария» не позволяет заслуженному игроку сменить клуб за разумную плату в размере 40 миллионов евро. Я думаю, что это позор», - написал Маттеус в своей колонке Sky.

Экс-футболист мюнхенского клуба считает, что Левандовски своей игрой заслужил возможность перейти в клуб, в котором он хочет продолжить карьеру.

"Я желаю клубу, а также игроку, которого я безмерно ценю и поклонником которого являюсь, чтобы все стороны нашли решение», - заключил Маттеус.

Сага о переходе Левандовски из «Баварии» в «Барселону» длится уже несколько месяцев. Несмотря на твердое решение польского форварда не играть за немецкий клуб, «Бавария» пока не стремится отпустить игрока.