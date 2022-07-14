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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подняла цену на Левандовски

14 Июля 2022 • 10:24 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» изменило свои условия по возможному трансферу нападающего Роберта Левандовски.

Как стало известно Bayern & Germany, финансовый аппетит немецкого гранда внезапно вырос. Ранее чемпион Германии оценивал Левандовски в 50 миллионов евро, и каталонская «Барселона», которая является основным претендентом на поляка, приняла эти условия.

Сейчас же «Бавария» повысила ценник бомбардира до 50+10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 46 поединках за мюнхенскую команду, в которых отметился 50 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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