«Монако» нашёл нового форварда в Бундеслиге

Форвард гладбахской «Боруссии» Брель Эмболо продолжит карьеру во французском чемпионате. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, новым местом работы игрока станет «Монако». Стороны уже достигли договоренности по трансферу.

Переход 25-летнего швейцарца обойдется немецкому клубу в 12,5 миллиона евро. В ближайшие дни игрок прилетит в Монако для прохождения медицинского обследования и подписания трудового договора.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 поединке за «Боруссию», отметившись 11 забитыми мячами и шестью ассистами. По оценке экспертов Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.