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Экс-форвард «Зенита» назвал Леверкузен колхозом

14 Июля 2022 • 05:59 Комментировать

Бывший нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун, который ныне выступает за «Байер», сравнил Санкт-Петербург и Леверкузен.

Азмун сказал Sport24, что Леверкузен очень маленький город, который правда можно сравнить с колхозом. Иранский футболист отметил, что сказать подобное о Санкт-Петербурге он не может, так как это клёвый город.

«Скучаю по всем в «Зените». Я ушёл из команды, но моё сердце всегда будет с ней», - добавил Азмун.

Напомним, что Сердар Азмун в прошлом сезоне перебрался из «Зенита» в «Байер». В немецком чемпионате форвард провёл девять матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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