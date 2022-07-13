Сезон 2022/2023 Чидера Эджуке проведёт в «Герте». Берлинский клуб на страницах своего официального сайта объявил о годичном договоре с 24-летним нигерийским нападающим.

Права на Чидеру Эджуке принадлежат московскому ЦСКА. При этом футболист приостановил контракт до конца июня следующего года, воспользовавшись специальной поправкой ФИФА.

За «Герту» Чидера Эджуке будет играть под номером 40.

«Я с нетерпением жду этого нового вызова. Хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», - высказался Эджуке после перехода в «Герту».

Добавим, что в прошлом сезоне Бундеслиги «Герта» заняла 16-е место.