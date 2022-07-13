Левандовски возобновил тренировки с «Баварией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возобновил тренировки с командой Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, что ранее Левандовски заявил о своём желании покинуть команду и перейти в «Барселону». Поляк до сих пор считает, что уже провёл свой последний официальный матч за мюнхенскую команду.

После трансфера Рафиньи Диаса из «Лидса» каталонская «Барселона» намерена сосредоточить все свои силы на подписание Левандовски. По сведениям авторитетных источников, «Бавария» будет готова расстаться со своим футболистом за сумму в районе 50 миллионов евро.