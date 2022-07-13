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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер станет вратарём «Ниццы»

13 Июля 2022 • 12:19 Комментировать

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер близок к подписанию контракта с французской «Ниццей».

Предыдущий основной вратарь клуба – аргентинец Вальтер Бенитес – летом на правах свободного перешел в голландский ПСВ.

Выбор нового главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра пал на 33-летнего голкипера менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, сообщает L’Équipe.

Ожидается, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, а Зоммер подпишет трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне голкипер провел в Бундеслиге 33 матча, пропустив в них 60 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Штранцль Боруссия Мёнхенгладбах Ян Зоммер Трансферы футбола - лето 2022
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