Зоммер станет вратарём «Ниццы»

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер близок к подписанию контракта с французской «Ниццей».
Предыдущий основной вратарь клуба – аргентинец Вальтер Бенитес – летом на правах свободного перешел в голландский ПСВ.
Выбор нового главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра пал на 33-летнего голкипера менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, сообщает L’Équipe.
Ожидается, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, а Зоммер подпишет трехлетний контракт.
В прошедшем сезоне голкипер провел в Бундеслиге 33 матча, пропустив в них 60 голов.