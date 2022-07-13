Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка – о конкуренции с Гравенберхом: «Нам нужны такие игроки, чтобы бороться за все трофеи»

13 Июля 2022 • 12:14 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка предвкушает конкуренцию с новичком команды Райаном Гравенберхом, который пополнил ряды немецкого клуба из амстердамского «Аякса».

«Мне не терпится поприветствовать его в команде. В следующем сезоне у нас будет очень жёсткий график. Чтобы претендовать на все трофеи, нам нужны игроки мирового класса на каждой позиции», – цитирует футболиста Bild.

Напомним, что ради трансфера в мюнхенскую «Баварию» Гравенберх отказался переходить «Манчестер Юнайтед», где его ждал бывший тренер Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Гравенберх забил два гола и отдал 5 ассистов в чемпионате Нидерландов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
12:52 · Германия. Бундеслига
Левандовски возобновил тренировки с «Баварией»
12:19 · Германия. Бундеслига
Зоммер станет вратарём «Ниццы»
12:14 · Германия. Бундеслига
Горецка – о конкуренции с Гравенберхом: «Нам нужны такие игроки, чтобы бороться за все трофеи»
12:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» близка к тому, чтобы удовлетворить требования «Баварии» по трансферу Левандовски
11:37 · Германия. Бундеслига
Потеря для «Герты» - у 24-летнего нападающего обнаружили опухоль
11:06 · Англия. Премьер-лига
Гнабри отказывается от перехода в «Челси» 1
10:56 · Германия. Бундеслига
Новобранец дортмундской «Боруссии» бросил перчатку «Баварии»
08:54 · Россия. Премьер-лига
«Шальке» анонсировал трансфер легионера «Спартака»
02:19 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» рассматривает Кейна в качестве долгосрочной замены Левандовски 1
02:09 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Надеюсь, «Бавария» и Левандовски найдут оптимальное решение»
00:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может расстаться с одним из защитников после прихода де Лихта
12 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
22:35 · Германия. Бундеслига
Супруга Левандовски подписалась на социальные сети «Барселоны»
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» поспорят за Беллингема в следующем году
20:42 · Россия. Премьер-лига
Крал пополнит состав клуба из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем