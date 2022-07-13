Горецка – о конкуренции с Гравенберхом: «Нам нужны такие игроки, чтобы бороться за все трофеи»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка предвкушает конкуренцию с новичком команды Райаном Гравенберхом, который пополнил ряды немецкого клуба из амстердамского «Аякса».

«Мне не терпится поприветствовать его в команде. В следующем сезоне у нас будет очень жёсткий график. Чтобы претендовать на все трофеи, нам нужны игроки мирового класса на каждой позиции», – цитирует футболиста Bild.

Напомним, что ради трансфера в мюнхенскую «Баварию» Гравенберх отказался переходить «Манчестер Юнайтед», где его ждал бывший тренер Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Гравенберх забил два гола и отдал 5 ассистов в чемпионате Нидерландов.