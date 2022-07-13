«Барселона» близка к тому, чтобы удовлетворить требования «Баварии» по трансферу Левандовски

Каталонская «Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски. Как сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи, «сине-гранатовые» предложили условия, которые близки к требованиям мюнхенского клуба.

Отмечается, что «Барселона» предложила за Левандовски 50 миллионов евро. «Бавария», скорее всего, согласится отпустить игрока за такую сумму, так как поляк отчаянно хочет покинуть команду этим летом.

Напомним, что в борьбу за Левандовски могут включиться «ПСЖ» и лондонский «Челси», но сейчас всё идёт к тому, что поляк окажется в стане «сине-гранатовых».