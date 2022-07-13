Потеря для «Герты» - у 24-летнего нападающего обнаружили опухоль

Потеря в стане берлинской «Герты» - в обозримом будущем руководство клуба не сможет рассчитывать на 24-летнего нападающего Марко Рихтера. Причина достаточно нетривиальна - у Марко внезапно обнаружили опухоль. Это выяснилось в ходе рутинного медицинского обследования у уролога, речь идет об опухоли в районе яичек.

Теперь Рихтеру предстоит комплекс хирургических вмешательств, и о футболе на ближайшее время он точно может забыть. Рассчитывать на игрока, который выступал за молодежную сборную Германии, в клубе не смогут. Конкретные сроки возвращения в строй пресс-служба клуба назвать не смогла.