Супруга Левандовски подписалась на социальные сети «Барселоны»

Мы уже сообщали о том, что из командного магазина «Баварии» исчезли футболки с фамилией польского нападающего Роберта Левандовски, но есть и другие намеки на то, что он покинет «Баварию». Так, на это намекнула его супруга, которая подписалась в социальных сетях на «Барселону» - она намерена следить за новостями клуба, хотя ранее особо интереса к новостям футбола Анна Левандовски не проявляла.

Стоит заметить, что именно она и является главной сторонницей переезда в Испанию, уговаривая своего супруга - ей нравятся местный образ жизни и климат. Контракт Левандовски с «Баварией» истекает через год.