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Чемпионат Германии. Бундеслига

В магазине «Баварии» из продажи исчезли футболки с номером Левандовски

12 Июля 2022 • 20:33 Комментировать

В официальном магазине «Баварии» в Мюнхене теперь нет футболок с номером нападающего Роберта Левандовски. Возможно, таким образом отдел мерчандайзинга намекает на скорый отъезд польского форварда.

Тем временем, сам футболист продолжает тренироваться с «Баварией» и готовиться к новому сезону. Ранее была информация, что немцы договорились о трансфере игрока с «Барселоной», но затем снова подняли цену на футболиста. Кроме того, в трансферную сагу может вмешаться английский «Челси».

В прошедшем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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