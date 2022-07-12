В магазине «Баварии» из продажи исчезли футболки с номером Левандовски

В официальном магазине «Баварии» в Мюнхене теперь нет футболок с номером нападающего Роберта Левандовски. Возможно, таким образом отдел мерчандайзинга намекает на скорый отъезд польского форварда.

Тем временем, сам футболист продолжает тренироваться с «Баварией» и готовиться к новому сезону. Ранее была информация, что немцы договорились о трансфере игрока с «Барселоной», но затем снова подняли цену на футболиста. Кроме того, в трансферную сагу может вмешаться английский «Челси».

В прошедшем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.