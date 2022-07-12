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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готовится к новым переговорам по трансферу защитника из Серии А

12 Июля 2022 • 10:55 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не намерена оставлять попытки заполучить у туринского «Ювентуса» центрального защитника Маттайса де Лихта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, на этой неделе клуб проведёт очередные переговоры со «старой синьорой».

Напомним, что вчерашние переговоры спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича с представителями «Ювентуса» ничем хорошим не закончились. Немецкий клуб не готов платить за футболиста требуемые 90 миллионов евро.

«Бавария» в данный момент готова заплатить за де Лихта лишь 60 миллионов евро, о чём сообщают многие достоверные источники.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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