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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» снова изменила условия сделки по Левандовски

12 Июля 2022 • 08:56 Комментировать (6)

В «мыльной опере» о переходе нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» стартовала новая серия. «Бавария» вновь решила поднять цену на форварда.

Ранее была информация, что клубы практически договорились о трансфере. «Барселона» согласилась единовременно выплатить 50 миллионов евро, как того требовал немецкий клуб. Однако, мюнхенцы опять поменяли правила игры – теперь они просят 70 миллионов, сообщает Fichajes.

Пока неясно, как отреагирует на это каталонский клуб. Но, учитывая большую вероятность громкой сделки по Рафиньи Диасу из «Лидса», шанс того, что польский форвард останется в «Баварии» становится все больше.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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