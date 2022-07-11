«Барселона» приняла условия «Баварии» по трансферу Левандовски

Форвард Роберт Левандовски может стать игроком «Барселоны» уже во вторник.

Каталонский клуб согласился на требования мюнхенцев, сообщает окружение футболиста. «Барселона» заплатит «Баварии» фиксированную сумму в размере 50 миллионов евро без рассрочек. Предполагается, что форвард подпишет контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что поляк может быть официально объявлен игроком «Барселоны» либо в среду, либо в четверг, в зависимости от завершения сделки.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.